Школьники из Ишима Тюменской области узнали о работе ателье

Ученики средней школы № 8 города Ишима посетили с экскурсией ателье «Стиль», сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Работа по профориентации и маршрутизации молодежи проводится при поддержке национального проекта «Кадры».
Так, ребята узнали обо всех этапах создания одежды: каждая вещь создается вручную, начиная с замера фигуры заказчика и заканчивая подбором идеальной ткани. Ателье оборудовано 10 современными станками и старинными промышленными агрегатами.
Школьникам показали стачивающие швейные машины, оверлог, машинку для кожи и дубленок. Особенно впечатлил школьников процесс работы на специальной скорняжной машинке, предназначенной для соединения меха.
Каждый желающий смог почувствовать себя мастером, попробовав управлять вышивальной машиной. Под руководством опытных специалистов ребята создавали замысловатые узоры.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.