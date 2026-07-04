Григорий Иванов покинул пост президента ФК «Урал»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов покинул свой пост. Он руководил клубом с 2003 года. Сейчас Иванова назначили на новую должность. Он стал заместителем председателя Совета директоров клуба. Теперь экс-президент будет отвечать за стратегическое развитие «Урала». Об этом сообщили в социальных сетях «шмелей».