Глава Соликамска прокомментировал ситуацию с бензином в городе

Глава Соликамска Александр Русанов прокомментировал ситуацию с наличием топлива на местных заправочных станциях. На своей странице в социальных сетях он отметил, что получает многочисленные обращения граждан по этому вопросу.
— В настоящее время власти действуют в строгом соответствии с приоритетами: в первую очередь топливом обеспечиваются транспорт экстренных служб и автомобили, задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения города.
Во вторую очередь формируются поставки для нужд физических лиц, и администрация находится на постоянной связи с поставщиками горючего.
По словам Александра Русанова, ситуация должна стабилизироваться в самое ближайшее время.
-Сегодня вечером — завтра утром бензин марок АИ-92 и АИ-95 начнет точечно появляться на городских заправках, — пообещал глава Соликамского МО.