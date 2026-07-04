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Глава Соликамска прокомментировал ситуацию с бензином в городе

Александр Русанов пообещал точечные поставки бензина на городские АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Соликамска Александр Русанов прокомментировал ситуацию с наличием топлива на местных заправочных станциях. На своей странице в социальных сетях он отметил, что получает многочисленные обращения граждан по этому вопросу.

— В настоящее время власти действуют в строгом соответствии с приоритетами: в первую очередь топливом обеспечиваются транспорт экстренных служб и автомобили, задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения города.

Во вторую очередь формируются поставки для нужд физических лиц, и администрация находится на постоянной связи с поставщиками горючего.

По словам Александра Русанова, ситуация должна стабилизироваться в самое ближайшее время.

-Сегодня вечером — завтра утром бензин марок АИ-92 и АИ-95 начнет точечно появляться на городских заправках, — пообещал глава Соликамского МО.