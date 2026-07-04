Школьники из села Нижнее Кучуково Татарстана встретились с оленями

Ребята из лагеря Кучуковской школы Татарстана посетили Красноборское охотничье хозяйство, сообщили в администрации Агрызского района. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Экскурсию подготовили сотрудники Государственного природного заказника «Кичке‑Тан». Главной целью поездки стало знакомство с оленями. Ребята смогли на близком расстоянии увидеть этих животных, понаблюдать за их поведением в полувольных условиях и сделать памятные фотографии.
Специалисты заказника и охотхозяйства рассказали юным гостям множество фактов о жизни оленей: чем они питаются, как ухаживают за потомством и как люди помогают им переносить суровые зимние холода. Помимо этого, школьники узнали много нового о важности сохранения лесного богатства и бережном отношении к дикой природе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.