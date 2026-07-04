Школьники из села Нижнее Кучуково Татарстана встретились с оленями

Специалисты заказника и охотхозяйства рассказали юным гостям множество фактов о жизни оленей: чем они питаются, как ухаживают за потомством и как люди помогают им переносить суровые зимние холода. Помимо этого, школьники узнали много нового о важности сохранения лесного богатства и бережном отношении к дикой природе.