В городе Шахты ограничили водоснабжение двух поселков и более чем десяти улиц

В Шахтах днем 4 июля было снижено водоснабжение потребителей на части территории города. Это следует из информации, которую министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная разместила в своем канале в МАХ. Она уточнила, что причина ограничения — проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе на ул. Шоссейная, д. 36.