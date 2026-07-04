Путин подписал закон о ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) — даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.