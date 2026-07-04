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В Воронеже поздно вечером белгородец на Audi-80 насмерть сбил человека

Трагедия случилась на улице Димитрова.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже поздно вечером 3 июля белгородец на Audi-80 насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.

Трагедия случилась около 22:34, на улице Димитрова, у дома № 100б. По данным полиции, 28-летний житель Белгородской области ехал со стороны улицы Брусилова в сторону Волгоградской и сбил 35-летнего местного жителя.

Установлено, что воронежец переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода в зоне видимости подземного пешеходного перехода.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Ведётся расследование происшествия.

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