В Воронеже поздно вечером белгородец на Audi-80 насмерть сбил человека

В Воронеже поздно вечером 3 июля белгородец на Audi-80 насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.
Трагедия случилась около 22:34, на улице Димитрова, у дома № 100б. По данным полиции, 28-летний житель Белгородской области ехал со стороны улицы Брусилова в сторону Волгоградской и сбил 35-летнего местного жителя.
Установлено, что воронежец переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода в зоне видимости подземного пешеходного перехода.
Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Ведётся расследование происшествия.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше