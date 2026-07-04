Вандалы разгромили парк Котовского в Кстове

Вандалы разгромили парк Котовского, расположенного в старой части Кстова, об этом сообщил глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Нижегородской области Иван Уланов на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, что недавно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в парке было проведено масштабное благоустройство. Однако неизвестные уже спели сломать качели, повредить элементы сцены, испортить лавочки и даже добрались до освещения и подсветки.
«Самое неприятное, что зачастую за такими поступками стоят подростки. И здесь важно понимать: парк, площадки и все, что в нем сделано, — это не просто городское имущество. Это место, которым пользуемся мы, наши дети и наши близкие», — подчеркнул глава округа Уланов.
В настоящее время уже готово обращение в полицию. Поврежденные объекты будут восстановлены.
Ранее молодой человек ударил рукой по одной из камер видеонаблюдения в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Устройство потеряло фиксацию, но продолжило работать, сохранив запись.