Вандалы разгромили парк Котовского в Кстове

«Самое неприятное, что зачастую за такими поступками стоят подростки. И здесь важно понимать: парк, площадки и все, что в нем сделано, — это не просто городское имущество. Это место, которым пользуемся мы, наши дети и наши близкие», — подчеркнул глава округа Уланов.