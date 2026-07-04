10 нижегородских школьников работают над проектами мирового уровня в «Сириусе»

Некоторые участники уже поделились своими проектами. Дмитрий Ильин занимается разработкой адресной доставки мРНК в Т-клетки с использованием антительных фрагментов. Для него это первая смена в «Сириусе», и он настроен на продуктивную работу. Иван Булаев создает «умный» манипулятор, управляемый голосом, — для мелких производств и бытовых задач. Он уже не впервые в «Сириусе» и работает в команде Яндекса.