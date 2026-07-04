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Экс-глава Еланского района Литвинов обжалует приговор

Защита бывшего руководителя Еланского района Дмитрия Литвинова приняла решение обжаловать приговор. Напомним, накануне Еланский районный.

Защита бывшего руководителя Еланского района Дмитрия Литвинова приняла решение обжаловать приговор. Напомним, накануне Еланский районный суд признал главу виновным в превышении полномочий и получении взятки. Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, запрета на работу в органах власти сроком на 7,5 лет, а также штрафа в размере 18 млн рублей и обязанности выплатить в региональную казну 22-миллионной компенсации ущерба.

— Сторона защиты с таким приговором согласиться не может, после получения его текста будет подготовлена апелляционная жалоба, в связи с чем разбирательство этого непростого дела будет продолжено в Волгоградском областном суде, — сообщил журналистам адвокат экс-главы района Михаил Растрыгин.

Защитник указал, что решение суда является вызывающим, ведь в судебной практике даже за убийство нередко назначают более мягкое наказание, а само обвинение во многом строится на претензиях, которые полноценно так и не нашли подтверждения во время разбирательства.

Напомним, инкриминируемые Дмитрию Литвинову эпизоды произошли в 2020—2021 годах. По версии следствия, чиновник вступил в сговор с ИП и предложил построить в райцентре 18 четырёхэтажек для предоставления жилья детям-сиротам. При этом у главы администрации с коммерсантом была договорённость о покровительстве. Руководитель закрывал глаза на недостатки строений и отступления от проектов, а бизнесмен должен был построить руководителю шикарный коттедж с дисконтом в 3,6 млн рублей.

Защита настаивает, что оснований для таких выводов у следствия не было. В частности, многие из перечисленных дефектов домов основаны на неактуальных версиях нормативных документов либо и вовсе не имеют обоснования, а часть недочётов могли быть устранены по гарантии. Кроме того, адвокат осуждённого чиновника настаивает, что обязанность по осмотру домов и выдаче технических документов не входит в компетенцию руководителя, а подписывая документы на 15 объектов, глава полагался на заключения специалистов. В частности, экспертиза ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России признала сооружения технически исправными.

Не признаёт осуждённый и вину по обвинению в получении взятки.

— Уникальность этого обвинения состоит в том, что обвинение основано на одном только математическом расчёте стоимости дома в экспертизе, проведённой на досудебной стадии. То есть вместо совокупности доказательств, бесспорно подтверждающих событие преступления, как того требуют разъяснения Верховного Суда РФ, приговор основан на мнении экспертов, которые входят в структуру следственного органа, — подчеркнул Михаил Растрыгин.

Защита настаивала на назначении независимой экспертизы, однако суд не увидел рациональных доводов в обосновании ходатайства. При этом семья Литвиновых брала на дом «сельскую ипотеку», а теперь близкие могут его лишиться и будут ещё многие годы выплачивать банку за объект кредит.

— Рассчитываем, что суд апелляционной инстанции не будет игнорировать очевидные факты, доказательства и нормы права, позволит провести по делу объективную экспертизу, даст справедливую оценку событиям пятилетней давности и примет по данному делу законное решение, — подытожил адвокат.

Фото из архив ИА «Высота 102».