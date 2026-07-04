Экс-глава Еланского района Литвинов обжалует приговор

Защита настаивает, что оснований для таких выводов у следствия не было. В частности, многие из перечисленных дефектов домов основаны на неактуальных версиях нормативных документов либо и вовсе не имеют обоснования, а часть недочётов могли быть устранены по гарантии. Кроме того, адвокат осуждённого чиновника настаивает, что обязанность по осмотру домов и выдаче технических документов не входит в компетенцию руководителя, а подписывая документы на 15 объектов, глава полагался на заключения специалистов. В частности, экспертиза ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России признала сооружения технически исправными.