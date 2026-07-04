Самыми активными пользователями кикшеринга в Перми стали мужчины старше 35 лет

Основная аудитория клиентов сервисов кикшеринга в Перми — мужчины от 35 до 44 лет. Как сообщается в исследовании «МегаФона» и Whoosh, эта возрастная группа составляет 39% от общего количества пользователей. Еще 36% относится к категории 25−34 года. На молодежь 18−24 года и клиентов 45−54 лет приходится доля по 12%. В возрастной группе более 55 лет электровелосипеды берут в аренду менее 1% пермяков. При этом 78% пользователей кикшеринга — это мужчины.