Врачи удалили селезёнку петербурженке после падения с самоката

Специалисты отмечают, что с наступлением тёплого сезона число подобных травм возрастает. Наиболее частые причины — удар животом о руль во время резкого торможения или падение на твёрдое покрытие. Опасность кроется в том, что даже при невысокой скорости удары могут привести к внутренним кровотечениям. Врачи настоятельно советуют использовать защитные жилеты, которые фиксируют грудную клетку и живот, — они способны существенно уменьшить тяжесть последствий при аварии.