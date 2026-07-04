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Глава СК России взял на контроль дело о разрушающемся доме многодетной семьи под Воронежем

Женщина с четырьмя детьми вынуждена снимать жилье за свой счет, пока их квартира в селе Хлебное приходит в негодность.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёт от руководителя регионального управления СК по Воронежской области Михаила Селюкова по уголовному делу о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Новоусманском районе.

Речь идет о жительнице села Хлебное, которая воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Семья проживает в многоквартирном доме на улице Заречной, построенном ещё в 1975 году. За десятилетия здание пришло в аварийное состояние: кровля протекает, в квартирах сырость и плесень, электропроводка регулярно замыкает, а зимой температура в помещениях не дотягивает до санитарных норм.

Из-за опасных условий женщина с детьми была вынуждена съехать и снимать жилье за собственные средства. При этом местные власти, по данным СМИ, не торопятся решать проблему: капитальный ремонт дома запланирован лишь на 2046 год, а текущих мер по устранению нарушений не принимается.

Ситуация привлекла внимание федерального уровня. В СУ СК России по Воронежской области уже возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и о том, какие меры принимаются для восстановления прав многодетной семьи.

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