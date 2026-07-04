Глава СК России взял на контроль дело о разрушающемся доме многодетной семьи под Воронежем

Речь идет о жительнице села Хлебное, которая воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Семья проживает в многоквартирном доме на улице Заречной, построенном ещё в 1975 году. За десятилетия здание пришло в аварийное состояние: кровля протекает, в квартирах сырость и плесень, электропроводка регулярно замыкает, а зимой температура в помещениях не дотягивает до санитарных норм.