Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 медалей первенства России

По итогам первенства на счету у сборной Московской области три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Так, Алена Бутенко из Клина стала лучшей среди юниорок в метании молота. А Алиса Махмутова из Воскресенска принесла в копилку сборной региона сразу две медали. Она стала чемпионкой в толкании ядра и серебряным призером в метании диска.