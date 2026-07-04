Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 медалей первенства России

Спортсмены из Московской области завоевали 11 наград на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Соревнования прошли в Казани в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
По итогам первенства на счету у сборной Московской области три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Так, Алена Бутенко из Клина стала лучшей среди юниорок в метании молота. А Алиса Махмутова из Воскресенска принесла в копилку сборной региона сразу две медали. Она стала чемпионкой в толкании ядра и серебряным призером в метании диска.
В беге с барьерами на дистанции 110 метров лучшим стал Илья Дуров из Подольска. А Максим Синюков из Каширы в этой дисциплине взял бронзу. Серебро в беге на 800 метров завоевала Алена Акимова, на 200 метров — Екатерина Пискарева. Второе место по итогам состязаний по прыжкам с шестом занял Андрей Голубев из Клина. В эстафетах 4×400 метров мужская и женская команды Подмосковья финишировали вторыми.
Бронзовые награды были завоеваны Александрой Морозовой и Данилой Пискаревым. Девушка соревновалась в беге на 400 метров, а юноша — в метании копья. Отметим, что в общекомандном зачете сборная Московской области заняла третье место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.