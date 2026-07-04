Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на жестовом языке

Уточняется также состав нагрудной идентификационной карточки гида: теперь на ней помимо фото и ФИО размещаются QR-код для перехода на страницу реестра, уникальный номер записи, а также перечень субъектов РФ, муниципальных образований или национальных туристских маршрутов, где гид аттестован. При этом Минэкономразвития России утвердит общие требования к такой нагрудной идентификационной карточке.