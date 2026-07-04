В селе Урожайном на Ставрополье благоустроят пешеходную зону

Пешеходную зону на улице Бульварной в селе Урожайном в Левокумском округе Ставропольского края начнут благоустраивать в 2027 году, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Вдоль пешеходной зоны уложат дорожки, обустроят места отдыха и водоемы с мостиками, установят навесы. Также будут оборудованы безопасные переходы в местах пересечения общественной территории с дорогами местного и федерального значения.
Отметим, что за последние годы в округе обновили ряд пространств. Среди них — парки в селах Правокумском и Левокумском, улица Лыхова в селе Владимировка, зона отдыха «Родные берега» в селе Левокумском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.