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К заправкам с битами: представитель АЗС рассказал о ситуации в очередях Калининграда

На фоне ажиотажа в регионе готовят отдельные списки для приоритетного обслуживания.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области у заправок фиксируют конфликты из-за очередей за топливом: отдельные водители пытаются прорваться к колонкам с битами. Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал представитель «Лукойла» Никита Коротков.

Рассчитывать только на понимание водителей в очередях сложно. По его словам, есть примеры, когда люди агрессивно реагируют на попытки проехать даже служебному транспорту.

«У нас с битами и так далее пробиваются мимо очереди», — сказал представитель компании.

Он добавил, что с трудностями сталкиваются даже силовые структуры. По словам Короткова, «Росгвардия» обращается с просьбой обеспечить возможность заправки без очереди, потому что в обычном порядке это не всегда получается.

На круглом столе обсуждали, что отдельные АЗС могут выделить для приоритетных организаций. Речь идёт о перевозчиках, спецслужбах и другом транспорте, от которого зависит работа региона.

Ранее власти и представители компаний объясняли, что топливо в области есть, но из-за ажиотажа и роста потребления сети не всегда успевают быстро развозить его по станциям. Дополнительные бензовозы должны выйти в работу в ближайшие дни.

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