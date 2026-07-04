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В Самаре прошел финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

Участниками соревнований стали более 100 человек из 15 регионов.

Финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) 2026 года по современному пятиборью состоялись с 29 июня по 2 июля в Самаре по госпрограмме «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.

Отметим, в этом году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Итоговые состязания летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта. Турнир по пятиборью провели в спортивном комплексе «Орбита» в Самаре. Участниками соревнований стали более 100 человек из 15 регионов России 17−18 лет — «кадеты А» по классификации пятиборья. Они состязались в плавании, фехтовании, гонках на 100-метровой полосе препятствий, беге и стрельбе. Лучшим среди парней стал Иван Беляков из Москвы, а среди девушек первое место выиграла Яна Коновалова, тоже из столицы России.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.