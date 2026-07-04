В Самаре прошел финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

Отметим, в этом году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Итоговые состязания летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта. Турнир по пятиборью провели в спортивном комплексе «Орбита» в Самаре. Участниками соревнований стали более 100 человек из 15 регионов России 17−18 лет — «кадеты А» по классификации пятиборья. Они состязались в плавании, фехтовании, гонках на 100-метровой полосе препятствий, беге и стрельбе. Лучшим среди парней стал Иван Беляков из Москвы, а среди девушек первое место выиграла Яна Коновалова, тоже из столицы России.