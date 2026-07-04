Платформа обратной связи Ульяновской области приняла 40 тыс. обращений

Уточняется, что регион сохранил первое место в рейтинге Минцифры России по внедрению ПОС в Поволжье и занимает четвертое место среди всех субъектов страны. При составлении рейтинга учитывались 23 критерия, среди которых работа с обращениями граждан и общественные голосования, активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем, а также уровень удовлетворенности ответами заявителей.