Платформа обратной связи Ульяновской области приняла 40 тыс. обращений

Жители Ульяновской области направили около 40 тысяч сообщений через Платформу обратной связи (ПОС) в первом полугодии 2026 года, сообщили в правительстве региона. Поддержка и развитие онлайн-сервисов — задача нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточняется, что регион сохранил первое место в рейтинге Минцифры России по внедрению ПОС в Поволжье и занимает четвертое место среди всех субъектов страны. При составлении рейтинга учитывались 23 критерия, среди которых работа с обращениями граждан и общественные голосования, активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем, а также уровень удовлетворенности ответами заявителей.
«Наиболее востребованными темами обращений стали медицина, автомобильные дороги, дворы и территории общего пользования, благоустройство и образование. По сравнению с первым полугодием прошлого года в этом году количество обращений выросло на 60%», — рассказал директор учреждения «Правительство для граждан» Сергей Макаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.