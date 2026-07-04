Пяти кузбасским медучреждениям передали новые автомобили

Партия из семи отечественных автомобилей была передана пяти медицинским учреждениям на территории Кузбасса, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, по два автомобиля переданы Кузбасскому клиническому центру охраны здоровья шахтеров и Кемеровской городской больнице № 4. Еще по одной машине направили в Новокузнецкую больницу № 29, медучреждения в Белове и Киселевске.
«Оснащение медицинских организаций новой техникой — это вклад в сохранение здоровья и жизни кузбассовцев. Современные автомобили позволяют врачам и фельдшерам оперативно добираться до пациентов, проводить профилактические осмотры на местах, в итоге — более качественно выявлять и лечить заболевания. Системную работу по обновлению автопарка будем продолжать. До конца года в медучреждения региона поступят еще 59 автомобилей», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.