Пяти кузбасским медучреждениям передали новые автомобили

«Оснащение медицинских организаций новой техникой — это вклад в сохранение здоровья и жизни кузбассовцев. Современные автомобили позволяют врачам и фельдшерам оперативно добираться до пациентов, проводить профилактические осмотры на местах, в итоге — более качественно выявлять и лечить заболевания. Системную работу по обновлению автопарка будем продолжать. До конца года в медучреждения региона поступят еще 59 автомобилей», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.