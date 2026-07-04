Анисимов: Миннауки имеет уникальный опыт развития научно-технологического потенциала Нижегородской области

Министр науки и высшего образования Виктор Анисимов рассказал о деятельности нового министерства в структуре регионального правительства в рамках федеральной образовательной программы «Управленческое мастерство: Региональные инвестиционные команды» на площадке Академии «Маяк» имени А. С. Сахарова 3 июля.
Участниками данной программы стали более 844 человек из разных регионов страны.
Глава Миннауки представил опыт своего ведомства как активно работающий над улучшением и развитием научно-технологического лидерства региона.
Как отметил Анисимов, экосистема министерства высшего образования и науки обладает огромным потенциалом для создания эффективной научной и инновационной инфраструктуры, в которую входят около 43 тысяч ведущих ученых, занятых исследованиями и разработками, 18 тысяч исследователей, среди которых 7,7 тысяч — в возрасте до 39-ти лет.
По его словам, новое министерство будет также способствовать поддержке высшего образования и интеграции науки и промышленности.
Анисимов подчеркнул, что приоритетными отраслями, утвержденными в рамках госпроекта «Научно-технологическое развитие Нижегородской области», являются электроника и микроэлектроника, приборостроение, информационные технологии, медицина и биомедицина, машиностроение и другие.
«Передовой и уникальный опыт нового министерства вызвал интерес у коллег из других регионов. А это значит, что данный опыт нацелен на активное развитие научных исследований и внедрение инновационных технологий, что, безусловно, будет способствовать укреплению научно-технологического потенциала Нижегородской области», — заключил глава Миннауки.
Ранее сообщалось, что лаборатории ННГУ являются неотъемлемой частью развития науки в Нижегородской области.