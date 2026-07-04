Анисимов: Миннауки имеет уникальный опыт развития научно-технологического потенциала Нижегородской области

Как отметил Анисимов, экосистема министерства высшего образования и науки обладает огромным потенциалом для создания эффективной научной и инновационной инфраструктуры, в которую входят около 43 тысяч ведущих ученых, занятых исследованиями и разработками, 18 тысяч исследователей, среди которых 7,7 тысяч — в возрасте до 39-ти лет.