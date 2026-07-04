Главные новости за 4 июля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 3 на 4 июля силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Ракеты и беспилотники были уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.