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В Тверской области стартовал международный конкурс оперных певцов

Участие в нем принимают более 150 отечественных и зарубежных исполнителей.

Источник: Национальные проекты России

Международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева стартовал в Тверской областной академической филармонии, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

В конкурсе участвуют более 150 исполнителей из России, Боливии, Монголии, Турции, Казахстана, Китая и стран Латинской Америки. Первый тур продлится с 3 по 5 июля, второй запланирован на 6−7 июля, третий — на 9 июля. Гала-концерт с участием лауреатов в сопровождении симфонического оркестра состоится 10 июля на сцене Тверского академического театра драмы.

Председатель жюри — заслуженный артист России Владимир Белов. Вместе с ним оценивать выступления будут признанные мастера из Швейцарии, Сербии, Турции и Казахстана. Данный конкурс считается одним из ключевых культурных событий Верхневолжья, подчеркнули в аппарате правительства Тверской области.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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