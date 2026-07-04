В Тверской области стартовал международный конкурс оперных певцов

В конкурсе участвуют более 150 исполнителей из России, Боливии, Монголии, Турции, Казахстана, Китая и стран Латинской Америки. Первый тур продлится с 3 по 5 июля, второй запланирован на 6−7 июля, третий — на 9 июля. Гала-концерт с участием лауреатов в сопровождении симфонического оркестра состоится 10 июля на сцене Тверского академического театра драмы.