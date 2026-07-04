Путин подписал закон, направленный на модернизацию оборота оружия

Помимо этого, из нового закона следует, что право покупать нарезное оружие будет у граждан, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, на хранение и ношение наградного нарезного оружия, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного.