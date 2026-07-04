МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию оборота оружия, в том числе разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон ликвидирует запрет на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. В сопроводительных документах отмечалось, что данное нововведение поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами эффективнее бороться с беспилотниками, особенно в темное время суток.
Также уменьшается срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, который дает право владеть нарезным оружием, с пяти до трех лет.
Кроме того, для охоты разрешается оборот пневматического оружия с дульной энергией больше 25 Дж, а условия покупки и использования остаются такими же, как для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.
Помимо этого, из нового закона следует, что право покупать нарезное оружие будет у граждан, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, на хранение и ношение наградного нарезного оружия, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного.
Также закрепляется дата исчисления срока прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием: его предлагается проводить не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения.
Кроме того, разрешается государственным военизированным организациям использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше подлежали уничтожению.
На время проведения СВО, если отдельные юрлица с особыми уставными задачами охраняют объекты высшего приоритета и критически важные объекты, требования к помещениям для хранения оружия и патронов применяться не будут, если такие помещения находятся под круглосуточной вооруженной охраной.
Уточняется, что помещения, которые не соответствуют требованиям правительства РФ, должны быть оснащены охранной сигнализацией с выходом на пульт Росгвардии, а конструктивные элементы помещения должны быть усилены изнутри по всей площади согласно установленным нормативам либо иметь технические характеристики выше этих нормативов.