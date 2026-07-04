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В Калининградской области ищут 45-летнего мужчину, пропавшего почти две недели назад

Он был одет в зелёный камуфляжный костюм и резиновые сапоги.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области ищут 45-летнего Николая Бабича, который пропал почти две недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с 22 июня. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 187 см, он худощавого телосложения, с русыми короткими волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в зелёный камуфляжный костюм и резиновые сапоги. С собой он взял чёрный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.