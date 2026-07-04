Появились фото аэростатов в небе над Кунгуром

В этом сезоне за победу и красоту полетов борются 44 пилота, представляющие 15 регионов России. Масштабное событие объединяет не только профессионалов воздухоплавания, но и тысячи зрителей. Для тех, кто не смог приехать в Кунгур лично, организаторы ведут прямые трансляции с места событий, а самые завораживающие фотографии полетов можно найти в официальной группе мероприятия.