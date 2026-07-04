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Появились фото аэростатов в небе над Кунгуром

Кадры с «Небесной ярмарки» опубликовало Минтуризма.

Источник: Комсомольская правда

Министерство туризма Пермского края поделилось яркими кадрами, сделанными на открытии традиционного фестиваля воздухоплавания. В небе над старинным городом Кунгуром стартовал один из самых зрелищных праздников лета — «Небесная ярмарка». Ровно в 20.00 здесь случился массовый взлет шаров, который можно увидеть из разных точек города.

Фестиваль, напомним, продлится по 11 июля, подарив жителям и гостям Прикамья целую неделю солнечного неба и спорта.

Фото: Министерство по туризму Пермского края.

В этом сезоне за победу и красоту полетов борются 44 пилота, представляющие 15 регионов России. Масштабное событие объединяет не только профессионалов воздухоплавания, но и тысячи зрителей. Для тех, кто не смог приехать в Кунгур лично, организаторы ведут прямые трансляции с места событий, а самые завораживающие фотографии полетов можно найти в официальной группе мероприятия.

Фото: Министерство по туризму Пермского края.

— Успевайте зарядиться эмоциями на год вперед, — призывают участников и гостей праздника представители туристической отрасли.

Напомним, что кунгурская «Небесная ярмарка» имеет богатую историю: впервые фестиваль прошел в 2002 году всего с шестью аэростатами, а сегодня он приобрел международный статус и собирает десятки экипажей.

Фото: Министерство по туризму Пермского края.