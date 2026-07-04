Горвласти на смогли дать ответ о судьбе выделенных трамвайных линий в Калининграде

Администрация Калининграда не смогла дать однозначный ответ о судьбе выделенных трамвайных линий на ул. Тельмана и проспекте Победы. Это следует из ответов горвластей на запросы «Нового Калининграда». Ранее глава дорожно-транспортного комитета мэрии Романов обещал, что власти к этому вопросу вернутся.
«Новый Калининград» направил запрос в администрацию Калининграда, предлагая сообщить, будут ли сохранены выделенные линии на Тельмана и проспекте Победы. В ответе горвласти сообщили, что к вопросу восстановления трамвайного движения по этим маршрутам администрация вернется после реализации масштабного комплекса мероприятий по модернизации существующей трамвайной инфраструктуры, который рассчитан на срок до 2031 года.
«Комитет вернется к рассмотрению вопроса восстановления регулярного трамвайного движения на ул. Тельмана и пр-кте Победы после реализации вышеуказанных мероприятий, а также при условии выделения средств из регионального и федерального бюджетов», — говорилось в ответе.
На повторный запрос «Нового Калининграда» с просьбой дать конкретный ответ, будут ли сохранены до 2031 года выделенные линии для трамваев, горвласти однозначный ответ не дали, продублировав предыдущий.
Напомним, в марте 2026 года в интервью «Новому Калининграду» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов, отвечая на вопросы о судьбе «выделенок», предложил отложить вопрос о сохранении либо ликвидации линий трамвая на проспекте Победы и ул. Тельмана. «Нужно всегда руководствоваться документами, расчётными назначениями. Сейчас мы планируем уточнить документы регулярных перевозок в части расчётных назначений. И по уточнению, а именно в первую очередь уточнению пассажиропотока, мы вернёмся к этому вопросу. Я предлагаю пока что отложить. Подождать», — сказал Романов, отвечая на вопрос о судьбе линии на проспекте Победы. Аналогичный ответ он дал и о ситуации с трамвайными путями на ул. Тельмана.
Однако позже стало известно, что власти не отказались от идеи расширить проспект Победы за счет пока что пустующей выделенной полосы для трамвая, движение по которой прекратилось несколько лет назад.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в приоритетном порядке развивать трамвайное движение в городах, где сохранены выделенные линии для трамваев.
«Не знаешь, что делать — лучше не трогай»: эксперты о трамваях, дорогах и проспекте Победы.