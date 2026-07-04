Агроном объяснил, почему холодная вода опаснее полива растений в жару

Кроме того, Викулов рекомендовал поливать растения утром или вечером, а также обеспечивать хорошую вентиляцию теплиц. По его словам, при температуре выше 30−35 градусов томаты перестают нормально опыляться, а если оставить теплицу закрытой в жару, температура внутри может подняться до 45−50 градусов, что способно привести к гибели растений.