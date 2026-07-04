Народные приметы на 5 июля: день хорош для признаний в любви и примирения супругов

Сегодня нельзя ходить в баню. По поверьям, в этот день там собирается нечистая сила и парение может обернуться несчастьем. До полудня не стоит затевать новые дела, так как любое начинание обречено на неудачу. Девушкам нельзя ходить босиком по траве, чтобы не сбиться с верной дороги жизни.