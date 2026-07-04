Народные приметы на 5 июля: день хорош для признаний в любви и примирения супругов

По народному календарю сегодня Евсеев день. День считался идеальным для признаний в любви, налаживания отношений, примирения супругов. По традиции на Евсея дарили любимым небольшие подарки, которые считали оберегами. В этот день старались найти в лесу хвойное дерево. По поверьям, сосна, пихта или ель способны поделиться с человеком своей силой, исцелить и восстановить душевное равновесие.
День благоприятен для очистки колодцев и уборки в доме.
Сегодня нельзя ходить в баню. По поверьям, в этот день там собирается нечистая сила и парение может обернуться несчастьем. До полудня не стоит затевать новые дела, так как любое начинание обречено на неудачу. Девушкам нельзя ходить босиком по траве, чтобы не сбиться с верной дороги жизни.
Рыбакам сегодня нельзя не уносить домой весь улов, частью добычи нужно поделиться, чтобы удача не отвернулась.
Народные приметы на 5 июля:
— туман над рекой — к ненастью;
— радуга в полдень — к переменчивой погоде с ветром и дождем;
— множество комаров клубится в воздухе — к теплым и спокойным дням;
— утром идет дождь — год будет урожайным.
Источник: iz.ru.