Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для военных с инвалидностью

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с инвалидностью до 35 часов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, сократится продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, имеющих спецзвания полиции, являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.
Аналогичное право на сокращенное рабочее время до 35 часов будет предоставляться сотрудникам УИС и ФССП, также являющихся инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие травмы при исполнении.