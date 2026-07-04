Кто из звезд приехал на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Фотогалерея

На спортивной арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке 3 июля прошла свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Церемония проходила в закрытом режиме, прилегающие улицы перекрыли. Гостям запретили пользоваться телефонами и фотографировать мероприятие, но в объективы репортеров попали многочисленные звезды, прибывшие на празднование. Кто приехал на свадьбу Свифт и Келси — в фотогалерее РБК.