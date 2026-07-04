Врач рассказала, какое мороженое считается менее вредным

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Классическое молочное или сливочное мороженое с простым составом считается наиболее безобидным для человека, заявила эндокринолог Елена Островская.
«Основа такого мороженого — молоко или сливки, а значит, белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном — аминокислотой, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина — веществ, влияющих на настроение и качество сна», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
Островская посоветовала обращать внимание на состав. В идеале в основе должны быть молоко или сливки, а не сиропы и заменители молочного жира. По словам эндокринолога, если сахар или подсластители стоят в начале списка ингредиентов, значит, их в продукте много.
Врач также предостерегла от мороженого с яркими и кислотными цветами, так как это является признаком большого количества красителей и ароматизаторов.
Островская подчеркнула, что для тех, кто следит за рационом, есть мороженое со сниженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка. Однако, по словам эндокринолога, производители нередко компенсируют вкус и текстуру подсластителями и добавками, поэтому калорийность таких десертов может оказаться высокой.
«Главное — не заменять им полноценный прием пищи, смотреть на состав. Людям с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и некоторыми нарушениями обмена веществ к мороженому стоит относиться осторожнее — и учитывать количество сахара и жирность продукта», — заключила Островская.