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Острый дефицит бензина сложился на нижегородском рынке — губернатор

При этом скорая помощь, общественный транспорт и коммунальные машины обеспечены топливом, уточнил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал обстановку с обеспечением региона топливом. Он признал, что в последние три дня спрос существенно вырос, а поставки — напротив, в связи с этим сложился «острый дефицит» АИ-92 и АИ-95 на рынке.

Об этом глава региона написал в своём Max-канале.

По данным областных властей, поставки АИ-92 и АИ-95 95 на заправки региона в эти дни сократились примерно на четверть, тогда как спрос на этот бензин стал выше на 60−70% — ажиотаж продолжается. Никитин сообщил, что меры будут приняты — на 6 июля он запланировал заседание оперативного штаба, а для стабилизации ситуации работает с федеральным кабинетом министров, Министерством энергетики РФ, а также ведёт переговоры с руководителями крупнейших поставщиков бензина. Цель — увеличить отгрузку топлива на АЗС Нижегородской области и сбалансировать спрос и предложение.

Важно, что служба скорой помощи, общественный транспорт и коммунальная техника в регионе полностью закрывают свои потребности в топливе, подчеркнул губернатор.

Для удобства водителей идёт работа над интерактивной картой, где видно наличие топлива на АЗС, а также очереди либо их отсутствие. По словам Глеба Никитина, если к началу новой рабочей недели не будет достигнут баланс поставок, будут приняты дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что очереди на заправки образовались вечером 3 июля накануне выходных в Нижнем Новгороде.