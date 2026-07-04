Острый дефицит бензина сложился на нижегородском рынке — губернатор

По данным областных властей, поставки АИ-92 и АИ-95 95 на заправки региона в эти дни сократились примерно на четверть, тогда как спрос на этот бензин стал выше на 60−70% — ажиотаж продолжается. Никитин сообщил, что меры будут приняты — на 6 июля он запланировал заседание оперативного штаба, а для стабилизации ситуации работает с федеральным кабинетом министров, Министерством энергетики РФ, а также ведёт переговоры с руководителями крупнейших поставщиков бензина. Цель — увеличить отгрузку топлива на АЗС Нижегородской области и сбалансировать спрос и предложение.