10 семей из Нижегородской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Заключительные состязания пройдут с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Всего в финале примут участие 330 семей из 85 регионов России — более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут названы 8 июля, в День семьи, любви и верности. Финалистов определили по итогам окружных полуфиналов и выполнения дополнительных заданий.