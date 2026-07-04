Интерактивную карту наличия бензина на заправках готовят в Нижегородской области

За последние три дня поставки бензина АИ 92 и 95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Одновременно спрос на него вырос на 60−70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом, рассказал глава региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Для стабилизации обстановки ведется работа с правительством РФ, Минэнерго страны и руководством крупнейших поставщиков топлива (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть и другими) для повышения объемов отгрузок и достижения баланса спроса и предложения на заправочных станциях.
«Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители, в том числе, смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — сообщил губернатор Никитин.
Он подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме.
«В понедельник провожу оперштаб по бензину. Если к этому времени не будет достигнута балансировка поставок, примем дополнительные меры, о которых сообщу отдельно», — отметил Глеб Никитин.
Напомним, очереди на российских АЗС сохраняются даже ночью.