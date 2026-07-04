Интерактивную карту наличия бензина на заправках готовят в Нижегородской области

За последние три дня поставки бензина АИ 92 и 95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Одновременно спрос на него вырос на 60−70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом, рассказал глава региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.