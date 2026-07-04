В последнем контрольном матче ФК «Пари НН» потерпел поражение

Заключительный контрольный матч в межсезонье провели сегодня футболисты «Пари НН». В столице подопечные Вадима Гаранина противостояли клубу РПЛ «Динамо».
На 35-й минуте Андрей Ивлев вывел нижегородцев в счёте вперёд. Но, к сожалению, гостям не удалось удержать даже ничью. В середине второго тайма Антон Миранчук выровнял положение, а на 86-й минуте Николас Маричаль принёс победу бело-голубым.
Теперь «парижане» будут готовиться к стартовому матчу первой лиги против «Ротора» из Волгограда, который пройдёт в Нижнем 12 июля.
6+