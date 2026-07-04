Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В последнем контрольном матче ФК «Пари НН» потерпел поражение

В Москве наши уступили «Динамо» — 1:2.

Источник: Нижегородская правда

Заключительный контрольный матч в межсезонье провели сегодня футболисты «Пари НН». В столице подопечные Вадима Гаранина противостояли клубу РПЛ «Динамо».

На 35-й минуте Андрей Ивлев вывел нижегородцев в счёте вперёд. Но, к сожалению, гостям не удалось удержать даже ничью. В середине второго тайма Антон Миранчук выровнял положение, а на 86-й минуте Николас Маричаль принёс победу бело-голубым.

Теперь «парижане» будут готовиться к стартовому матчу первой лиги против «Ротора» из Волгограда, который пройдёт в Нижнем 12 июля.

6+