В последнем контрольном матче ФК «Пари НН» потерпел поражение

На 35-й минуте Андрей Ивлев вывел нижегородцев в счёте вперёд. Но, к сожалению, гостям не удалось удержать даже ничью. В середине второго тайма Антон Миранчук выровнял положение, а на 86-й минуте Николас Маричаль принёс победу бело-голубым.