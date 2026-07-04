В Волгограде на 92-м году скончался профессор Волчанский

Евгений Игнатьевич родился в Сталинграде. Война его застала в совсем юном возрасте. В 1953 году окончил школу № 12 Тракторозаводского района и поступил в местный медицинский институт. После его окончания продолжил образование в ординатуре. Специализировался на детских болезнях. По распределению был направлен в Приморский край. В 1963—1966 годах окончил аспирантуру в Киевском медицинском университете, а в 1967 году защитил кандидатскую, посвящённую сердечным заболеваниям у детей.