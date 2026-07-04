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В Ростове-на-Дону обезьяна напала на девочку

В Ростове-на-Дону обезьяна напала и покусала десятилетнюю девочку.

ВОЛГОГРАД, 4 июл — РИА Новости. Обезьяна напала и покусала девочку в Ростове-на-Дону, ребенок был доставлен в больницу, СУСК по региону проводит проверку.

Как пишут ростовские СМИ, хозяйка выгуливала животное на поводке, но не смогла его удержать, и обезьяна вцепилась в правое бедро ребенку. После этого девочку доставили в больницу, и сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.