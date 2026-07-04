В Ростове-на-Дону обезьяна напала на девочку

Как пишут ростовские СМИ, хозяйка выгуливала животное на поводке, но не смогла его удержать, и обезьяна вцепилась в правое бедро ребенку. После этого девочку доставили в больницу, и сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.