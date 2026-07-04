В Труновском округе Ставрополья открылась первая «умная» спортплощадка

Строительство первой «умной» спортивной площадки завершили в селе Донском Труновского округа Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Объект возведен в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Площадка оборудована зонами для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также силовыми тренажерами. Каждый тренажер оснащен QR-кодом: отсканировав его, можно узнать план тренировки и правильную технику упражнений. На территории установлена двухрядная трибуна с навесом и работает бесплатный Wi-Fi. Отметим, что в селе Донском уже действует шесть спортивных объектов, но «умная» площадка стала первой не только в селе, но и во всем округе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.