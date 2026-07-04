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В Калининградский зоопарк привезли капибару Верту из Москвы

Животное пробудет на карантине 21 день.

В Калининградский зоопарк привезли капибару Верту из Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Её зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам. Сейчас Верта, как и полагается, побудет на карантине 21 день, а потом (как же мы надеемся на это!) станет хорошей подругой и партнёром самцу Лючику со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями», — говорится в публикации.

В зоопарке также рассказали, что в этом году впервые проведут День капибары. Праздник пройдёт 10 июля. В программе — спортивные игры, творческие мастер-классы, показ документального фильма, огромная раскраска и многое другое. С программой можно ознакомиться на сайте учреждения.

Ранее стало известно, что калининградский зоопарк в этом году получит кошачьего лемура и капибару. Животных передадут в честь дня рождения учреждения. Зоопарк уже пополнил коллекцию террариума. Учреждению подарили пару фельзум великолепных, молодняк жабовидных квакш, пару носатых полозов Буланже, пару украшенных шипохвостов, а также мадагаскарскую фельзуму и йеменского хамелеона.

Видео: Калининградский зоопарк, «ВКонтакте».