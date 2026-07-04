В Калининградский зоопарк привезли капибару Верту из Москвы

«Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Её зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам. Сейчас Верта, как и полагается, побудет на карантине 21 день, а потом (как же мы надеемся на это!) станет хорошей подругой и партнёром самцу Лючику со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями», — говорится в публикации.