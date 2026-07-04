Глеб Никитин: «На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита»

Глеб Никитин сообщил, что для стабилизации обстановки ведется работа с Правительством РФ, Минэнерго и руководством крупнейших поставщиков топлива по увеличению объемов отгрузок и достижению баланса спроса и предложения на заправочных станциях. Кроме того, разрабатывается интерактивная карта, где водители смогут сообщать о наличии топлива и очередях на АЗС региона.