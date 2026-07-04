Глеб Никитин: «На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита»

За последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%, при этом спрос вырос на 60−70%. Такие данные привел губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, на топливном рынке сложилась ситуация острого дефицита, вызванного сокращением предложения и ажиотажным спросом.
Глеб Никитин сообщил, что для стабилизации обстановки ведется работа с Правительством РФ, Минэнерго и руководством крупнейших поставщиков топлива по увеличению объемов отгрузок и достижению баланса спроса и предложения на заправочных станциях. Кроме того, разрабатывается интерактивная карта, где водители смогут сообщать о наличии топлива и очередях на АЗС региона.
«Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — добавил губернатор.
Глеб Никитин подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме.
«В понедельник провожу оперштаб по бензину. Если к этому времени не будет достигнута балансировка поставок, примем дополнительные меры, о которых сообщу отдельно», — пояснил глава региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стоимость бензина в Нижегородской области выросла на 2,4% за неделю.
Подробнее о ситуации с топливом в Нижегородской области читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.