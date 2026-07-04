На Солнце за сутки произошли восемь сильных вспышек класса М

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. A и B — слабые и незаметные, C — фиксируются приборами, M — средние, дают радиопомехи в полярных зонах, X — самые мощные, могут нарушать связь по всей планете. У каждого класса есть подуровни от 1 до 9. Магнитные бури оценивают по шкале G от G1 до G5. G1 — слабая, лёгкие колебания в сетях. G2 — умеренная, сбои напряжения на севере. G3 — сильная, проблемы со спутниками и радио. G4 — очень сильная, сбои навигации. G5 — экстремальная, возможны отключения электричества. Между вспышкой и бурей — от нескольких часов до трёх дней.