Какой сегодня праздник: День работников морского и речного флота

День трудоголиков — неофициальный международный праздник, который отмечают ежегодно 5 июля. Он посвящён людям, поглощённым работой и ставящим карьеру выше других сфер жизни. Праздник зародился в США, а позже распространился на другие страны, включая Россию. Его цель — привлечь внимание к проблеме трудоголизма и его негативным последствиям. Трудоголизм — это психологическая зависимость от работы. В отличие от трудолюбия, он приносит вред и характеризуется следующими признаками: работа на первом месте, приоритет над семьёй, друзьями, хобби; внутреннее чувство принуждения к работе; постоянные мысли о рабочих задачах во внерабочее время; переработки и отказ от отдыха, выходных, отпусков; ухудшение физического и психического здоровья (стресс, выгорание, бессонница, проблемы с сердечно‑сосудистой системой). Девиз Дня трудоголиков — «Мы работаем, чтобы жить, а не наоборот». Он напоминает о важности баланса между карьерой и личной жизнью.