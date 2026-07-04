Какой сегодня праздник: День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота — профессиональный праздник всех, кто связан с гражданским водным транспортом России. Праздник отмечают ежегодно в первое воскресенье июля. В 2026 году эта дата выпадает на 5 июля. Корни праздника уходят в эпоху Петра I. Важная веха — 30 октября 1696 года, когда Боярская дума по инициативе царя приняла постановление: «Морским судам быть». Это событие считается началом создания российского флота. В этот день чествуют моряков торговых и пассажирских судов, речников, работников ледокольного флота, судоремонтников, сотрудников портов и причалов. День работников морского и речного флота — это дань уважения тем, кто обеспечивает работу водного транспорта России. Праздник объединяет тысячи специалистов по всей стране и напоминает о роли флота в развитии государства.
День трудоголиков — неофициальный международный праздник, который отмечают ежегодно 5 июля. Он посвящён людям, поглощённым работой и ставящим карьеру выше других сфер жизни. Праздник зародился в США, а позже распространился на другие страны, включая Россию. Его цель — привлечь внимание к проблеме трудоголизма и его негативным последствиям. Трудоголизм — это психологическая зависимость от работы. В отличие от трудолюбия, он приносит вред и характеризуется следующими признаками: работа на первом месте, приоритет над семьёй, друзьями, хобби; внутреннее чувство принуждения к работе; постоянные мысли о рабочих задачах во внерабочее время; переработки и отказ от отдыха, выходных, отпусков; ухудшение физического и психического здоровья (стресс, выгорание, бессонница, проблемы с сердечно‑сосудистой системой). Девиз Дня трудоголиков — «Мы работаем, чтобы жить, а не наоборот». Он напоминает о важности баланса между карьерой и личной жизнью.
День механического карандаша посвящён удобному канцелярскому инструменту, избавившему миллионы людей от необходимости постоянно затачивать обычные карандаши. Механический карандаш был изобретён в 1869 году американцем Алонсом Кроссом. В то время активно развивалась промышленность, и требовались инструменты, обеспечивающие точность линий и не требующие частой заточки. В 1877 году получен один из первых патентов на механический карандаш. В 1915 год был создан более удобный дизайн, который стал популярен среди художников, инженеров и студентов. Дальнейшее совершенствование: появились разные механизмы подачи грифеля, разнообразные материалы корпуса и размеры.