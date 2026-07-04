В Златоусте Челябинской области завершается обновление канализации

Объект, построенный в 1970-х годах, отвечает за сбор и транспортировку бытовых стоков со всего города. Его замена стартовала в прошлом году, он был введен в эксплуатацию в марте 2026 года. В ходе обновления проложили 1267 метров новой стальной трубы диаметром 1200 мм с антиабразивным и антикоррозийным покрытием, что обеспечит срок службы не менее 50 лет.