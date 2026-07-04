В Златоусте Челябинской области завершается обновление канализации

Капитальный ремонт и замену напорного коллектора канализации завершают в Златоусте Челябинской области, сообщили в администрации Златоустовского городского округа. Работы соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Объект, построенный в 1970-х годах, отвечает за сбор и транспортировку бытовых стоков со всего города. Его замена стартовала в прошлом году, он был введен в эксплуатацию в марте 2026 года. В ходе обновления проложили 1267 метров новой стальной трубы диаметром 1200 мм с антиабразивным и антикоррозийным покрытием, что обеспечит срок службы не менее 50 лет.
Сейчас идет завершающий этап работ. В ходе него ведется ремонт дорожного полотна по улице Кирова, полное асфальтирование планируют завершить до конца июля. Следующий этап — восстановление трамвайного сообщения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.