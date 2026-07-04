Сотни поляков вышли на марш памяти жертв Волыни

В Варшаве состоялся марш, посвященный памяти жертв Волынской резни. Несколько тысяч граждан приняли участие в шествии, начавшемся на площади Трех крестов в центре польской столицы и завершившемся у Могилы неизвестного солдата. Об этом сообщает KRKnews.