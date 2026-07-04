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Сотни поляков вышли на марш памяти жертв Волыни

В Варшаве состоялся марш, посвященный памяти жертв Волынской резни.

В Варшаве состоялся марш, посвященный памяти жертв Волынской резни. Несколько тысяч граждан приняли участие в шествии, начавшемся на площади Трех крестов в центре польской столицы и завершившемся у Могилы неизвестного солдата. Об этом сообщает KRKnews.

В акции принимают участие представители разных общественных движений, в том числе организации правого толка. В руках у собравшихся символика. Они выкрикивают лозунги, связанные с историческими событиями, например: «Мы помним Волынь и жертв украинцев», «Не дадим жизни бандеровцам».

В ближайшие дни в разных регионах Польши также пройдут уличные акции. Их организаторы заявляют, что мероприятия посвящены памяти жертв и выражают протест против героизации некоторых исторических личностей в Украине.

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