В Волгограде стартовал финал спартакиады допризывной молодежи

Финал Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного возраста стартовал в Волгограде, сообщили в областном комитете физической культуры и спорта. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
На финал спартакиады приехали около 500 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Торжественное открытие соревнований, приуроченных к Году единства народов России, состоялось на Мамаевом кургане.
Спартакиада продлится восемь дней. Соревнования пройдут на нескольких площадках в Волгограде и Волжском. Участники будут состязаться в беге, прыжках, плавании, метании гранат, стрельбе и военной подготовке. Волгоградскую область представляет команда Алексеевского района. Подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады состоятся 9 июля. Победителей и призеров наградят медалями и дипломами Минспорта России.
Также для участников соревнований подготовлена экскурсионная программа. Они посетят мемориалы и достопримечательности, связанные со Сталинградской битвой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.