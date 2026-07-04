Житель Татарстана вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Полуфиналистом VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» стал Николай Кириленко из Набережных Челнов, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Мероприятие проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что данный конкурс направлен на выявление перспективных управленцев, успешных проектов в сферах строительства и ЖКХ. В этом году на участие в нем со всей страны было подано более 48 тысяч заявок. Экспертный совет определил 300 полуфиналистов, в том числе Николая. Мужчина работает директором по комплексным проектам инжиниринговой компании «Параллакс Поволжье».
«Мне важно выйти за рамки своей компании, обсудить текущие вызовы с теми, кто принимает решения не только на уровне своих предприятий, но и всей строительной отрасли. Также интересно найти партнеров для масштабирования наших перспективных разработок в области инженерных систем, эксплуатации зданий и сооружений. Надеюсь, с новыми единомышленниками мы сможем запустить реальные инициативы, которые положительно повлияют на развитие всей отрасли» — рассказал Николай Кириленко.
Финал конкурса пройдет 13−16 августа в Саратове. Он состоится во время празднования Дня строителя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.