Житель Татарстана вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

«Мне важно выйти за рамки своей компании, обсудить текущие вызовы с теми, кто принимает решения не только на уровне своих предприятий, но и всей строительной отрасли. Также интересно найти партнеров для масштабирования наших перспективных разработок в области инженерных систем, эксплуатации зданий и сооружений. Надеюсь, с новыми единомышленниками мы сможем запустить реальные инициативы, которые положительно повлияют на развитие всей отрасли» — рассказал Николай Кириленко.