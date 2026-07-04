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Житель Калмыкии стал профессиональным фотографом благодаря господдержке

На выделенные средства он приобрел профессиональную камеру, объектив, ноутбук и карту памяти.

Аюка Аюшов из Городовиковского района Республики Калмыкии стал профессиональным фотографом и видеографом благодаря социальному контракту, сообщили в аппарате регионального правительства. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».

На выделенные 350 тысяч рублей он приобрел профессиональную камеру, объектив, ноутбук и карту памяти. Сегодня молодой человек проводит художественные и коммерческие съемки, делает семейные и портретные фотосессии, создает рекламный контент.

Напомним, что социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и людьми с низкими доходами. Такая мера поддержки позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.