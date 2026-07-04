В районе Бирюлево Восточное Москвы появится новый жилой дом

Многоквартирный дом появится в столичном районе Бирюлево Восточное в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Здание возведут по адресу: Касимовская улица, земельный участок № 31/2, на месте расселенной пятиэтажки 1965 года постройки. Новый двухсекционный дом площадью застройки около 1,5 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 202 квартиры. Общая площадь жилых помещений превысит 13 тысяч квадратных метров. В квартирах выполнят чистовую отделку с использованием современных безопасных материалов.
На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения площадью более 800 квадратных метров, а также изолированные входные группы жилых секций с просторными вестибюлями и лифтовыми холлами. Придомовую территорию благоустроят с учетом стандартов безбарьерной среды: появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, газоны и саженцы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.