В селе Прималкинское Кабардино-Балкарии появится женская консультация

Модульное здание площадью более 500 квадратных метров будет оснащено современным оборудованием для наблюдения за беременными, для профилактических осмотров и первичной диагностики. На объекте уже завершены все подготовительные работы. Все строительные и организационные работы планируется завершить в текущем году.