В селе Прималкинское Кабардино-Балкарии появится женская консультация

Строительство новой женской консультации в ходе реализации национального проекта «Семья» ведется в селе Прималкинское Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Модульное здание площадью более 500 квадратных метров будет оснащено современным оборудованием для наблюдения за беременными, для профилактических осмотров и первичной диагностики. На объекте уже завершены все подготовительные работы. Все строительные и организационные работы планируется завершить в текущем году.
Новые консультации будут представлять собой модульные здания площадью более 500 кв. м. Их оснастят современным медицинским оборудованием. Местные жительницы смогут получать необходимую помощь в шаговой доступности от дома.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.